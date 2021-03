Wetteraussichten für Chemnitz am 22. März

Chemnitz- Am Montag erwarten wir bei wolkenbedecktem Himmel Maximaltemperaturen von 3 Grad, die Sonne lässt sich den ganzen Tag nicht blicken. In den Abendstunden steigt das Regenrisiko, im Laufe der Nacht fällt das Thermometer auf 1 Grad.

Auch am Dienstag bleibt der Himmel über Chemnitz wolkenbedeckt, die Temperaturen liegen bei maximal 6 Grad.

In den kommenden Tagen kommen die Tagestemperaturen so langsam wieder aus dem Keller. Am Mittwoch lässt sich die Sonne zumindest ab und an am Himmel blicken, die Temperaturen liegen bei maximal 9 Grad. Der Trend setzt sich am Donnerstag fort. Bei leicht bewölktem Himmel erreichen die Tagestemperaturen maximal 10 Grad. Und auch am Freitag lässt sich die Sonne zumindest 4 Stunden blicken, die Temperaturen liegen bei maximalen 11 Grad.