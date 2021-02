Wetteraussichten für Chemnitz am 24. Februar

Chemnitz- Am Mittwoch erwarten wir bei wolkenlosem Himmel bis zu 10 Sonnenstunden bei einer Höchsttemperatur von 15 Grad. In der Nacht bleibt der Himmel sternenklar, es kühlt auf 5 Grad ab. Sonnig bleibt es auch am Donnerstag bei warmen 16 Grad.

Am Freitag folgt ein Temperatursturz und das frühlingshafte Wetter geht vorerst zu Ende. Der Himmel über Chemnitz ist bewölkt, aus den dichten Wolken kommt Regen. Das Thermometer zeigt nur noch 9 Grad. Am Samstag ist der Himmel bedeckt bei Temperaturen um die 6 Grad. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab bei Temperaturen um die 5 Grad.