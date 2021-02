Wetteraussichten für Chemnitz am 23. Februar

Chemnitz-Am Dienstag zeigt sich der Himmel über Chemnitz locker bewölkt bei warmen 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch klart es auf bei kühlen 5 Grad.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen weiter an. Bei wolkenlosem Himmel werden bis zu 10 Sonnenstunden bei 15 Grad erwartet. Auch nachts bleibt es klar das Thermometer fällt auf 5 Grad ab. Auch die kommenden Tage verwöhnen uns mit mildem Frühlingswetter. Am Donnerstag wird es sonnig bei warmen 16 Grad, in der Nacht kühlt es auf 2 Grad ab. Am Freitag steigen die Temperaturen bei leicht bewölktem Himmel auf maximal 11 Grad an allerdings werden leichte Regenschauer erwartet. Die Nacht wird wolkig bei 4 Grad. Der Samstag zeigt sich bis zum Abend bedeckt bei 6 Grad. In der Nacht erreichen die Temperaturen bei leicht bewölkt 2 Grad.