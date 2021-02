Wetteraussichten für Chemnitz am 22. Februar

Chemnitz-In Chemnitz startet der Montag mit Temperaturen um 2 Grad. Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein maximal 12 Grad. In der Nacht bleibt der Himmel wolkenlos, die Temperaturen sinken auf 2 Grad ab.

Am Dienstag steigen die Temperaturen bei locker bewölktem Himmel auf maximal 16 Grad. Es erwarten uns trotz der leichten Wolken am Himmel maximal 9 Sonnenstunden.

In den folgenden Tagen bleibt es warm in Chemnitz. Am Mittwoch ist der Himmel leicht bewölkt, die Temperaturen pendeln sich um 14 Grad ein. Am Donnerstag ziehen vereinzelt Wolken auf, es bleibt warm bei maximal 13 Grad. Und auch der Freitag lädt zum Spazieren gehen ein. Die Temperaturen liegen mit 11 Grad nur knapp im zweistelligen Bereich, doch bleibt es weiterhin trocken und die Sonne lässt sich immerhin 5 Stunden am Himmel blicken