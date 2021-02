Wetteraussichten für Chemnitz am 19. Februar

Chemnitz-Der Freitag in Chemnitz startet wolkenverhangen. Die Temperaturen erreichen maximal 8 Grad. In der Nacht bleibt der Himmel über Chemnitz bewölkt, dabei sinken die Temperaturen auf milde 2 Grad ab.

Am Samstag startet das Wochenende ebenfalls mit vielen Wolken am Himmel und ab dem Nachmittag ist mit Sonnenschein zu rechnen, dabei klettern die Temperaturen auf bis zu 9 Grad. Die Nacht zeigt sich dann sternenklar bei milden 5 Grad. In den folgenden Tagen erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Sonntag wird es den ganzen Tag über sonnig bei Temperaturen um die 8 Grad. In der Nacht bleibt es klar und die Temperaturen fallen auf 2 Grad. Der Montag startet zunächst wolkenlos bei warmen 10 Grad in die Woche. Die Nacht bringt dann allerdings einige Wolken und kühlere Temperaturen mit sich. Der Dienstag zeigt sich nur leicht bewölkt bei 8 Grad und auch in der Nacht wird der Himmel von vereinzelten Wolken bei Temperaturen um die 7 Grad bedeckt.