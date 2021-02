Wetteraussichten für Chemnitz am 18. Februar

Chemnitz-Am Donnerstag erwarten wir bis zu 7 Grad bei meist wolkigem Himmel. Die Nacht zeigt sich dicht bewölkt mit einer Temperatur von 6 Grad.

Wolkig bis heiter wird es dann am Freitag bei 5 Grad. In der Nacht ziehen weitere Wolken auf und es kühlt auf 4 Grad ab. Und auch in den kommenden Tagen steigen die Temperaturen weiter an. Am Samstag klettern die Temperaturen in den zweistelligen Bereich, bei bewölktem Himmel erwarten wir warme 12 Grad. ie Nacht zu Sonntag wird sternenklar bei 6 Grad. Der Sonntag zeigt sich sonnig bei 10 Grad, die Nacht wird es dann leicht bewölkt bei kühlen 3 Grad. Am Montag starten wir dann wolkig und mit 9 Grad in die neue Woche. Nachts bedecken einzelne Wolken dann den klaren Himmel mit einer Temperatur von 7 Grad.