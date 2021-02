Wetteraussichten für Chemnitz am 17. Februar

Chemnitz-Diesen Mittwoch erwarten wir einen lockeren Mix aus Sonne und Wolken bei einer Temperatur von 4 Grad. In der Nacht ziehen dann weiter Wolken auf bei kühlen 3 Grad. Der Donnerstag zeigt sich am Morgen sonnig und im Laufe des Tage mit einzelnen Wolken bei 9 Grad. Die Nacht erwarten wir dann dicht bedeckt bei 5 Grad.

Auch in den kommenden Tagen werden die Temperaturen weiter ansteigen. Am Freitag erwarten wir eine Temperatur von 8 Grad bei locker wolkigem Himmel. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 Grad. Den folgenden Samstag bleibt es weiterhin wolkig mit 10 Grad, die Nacht fällt die Temperatur auf frische 4 Grad und es wird locker bewölkt. Der Sonntag zeigt sich dann mit einem Sonne-Wolken Mix bei 7 Grad und in der Nacht ziehen leichte Wolken über den Himmel bei 6 Grad.