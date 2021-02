Wetteraussichten für Chemnitz am 16. Februar

Chemnitz- Bei einem lockeren Mix aus Sonne und Wolken erwarten wir am Dienstag Temperaturen um die 4 Grad. In der Nacht ist dann mit Regenschauern bei frischen 3 Grad zu rechnen. Der Mittwoch zeigt sich wolkig bei 4 Grad, nachts ziehen dann weitere Wolken auf bei frischen 2 Grad.

Auch in den kommenden Tagen bleibt die Sonne erst einmal hinter den Wolken. Am Donnerstag ist es von morgens bis abends bewölkt bei Temperaturen um die 6 Grad. Und auch in der Nacht bleibt es dicht bewölkt bei 5 Grad. Am Freitagmorgen ist mit Regen zu rechnen, den Rest des Tages bleibt es bedeckt bei 5 Grad. Die Nacht erwarten wir dann weiterhin bedeckt und es kühlt auf 3 Grad ab. Und auch der Samstag zeigt sich weiterhin bewölkt bei einer Temperatur von 6 Grad. In der Nacht zum Sonntag lockert es leicht auf bei kühlen 4 Grad.