Wetteraussichten für Chemnitz am 15. Februar

Chemnitz-Der Start in die neue Woche fällt frostig aus bei erneutem Schneefall werden maximal -7 Grad erreicht. In der Nacht steigt die Temperatur auf 1 Grad und es ist mit Regen zu rechnen.

Am Dienstag kommen die Temperaturen aus dem Keller bei bewölktem Himmel werden zu mindestens Temperaturen um die 4 Grad erreicht. Die Nacht erwarten wir wolkig bei 0 Grad. In den folgenden Tagen bleibt der Himmel weiterhin grau über Chemnitz. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen bei bewölktem Himmel maximal 2 Grad. Nachts lockeren sich die Wolken etwas auf bei 0 Grad. Der Donnerstag zeigt sich weiterhin bewölkt bei -1 Grad und in der Nacht fällt die Temperatur auf -5 Grad. Den Freitag erwarten wir leicht bewölkt bei frischen -1 Grad und die Nacht zeigt sich bewölkt mit -5 Grad.