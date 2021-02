Wetteraussichten für Chemnitz am 12. Februar

Chemnitz-Der Freitag zeigt sich am Morgen sonnig jedoch zieht es gegen Mittag zu und es ist mit Schneefällen bei -13 Grad zu rechnen. In der Nacht erwarten wir Wolken bei frostigen -18 Grad.

Am Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen um die -11 Grad. In der Nacht zum Sonntag kühlt es sich auf bis zu -19 Grad ab bei einem klarem Himmel. Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt. Der Sonntag zeigt sich sonnig bei -10 Grad. In der Nacht erwarten wir dann wieder eine dichte Wolkendecke bei -9 Grad. Am Montag bleibt es bedeckt mit etwas Schnee bei 2 Grad. Der Dienstag wird wolkig bei -3 Grad.