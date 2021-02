Wetteraussichten für Chemnitz am 11. Februar

Chemnitz- Am Donnerstag wird in Chemnitz wieder Schnee erwartet, die Tagestemperaturen liegen bei maximal -9 Grad. Die Nacht zeigt sich dicht bewölkt bei frostigen -10 Grad. Am Freitag erwartet uns ein wolkenverhangener Himmel bei -8 Grad, in der Nacht kühlt es dann auf -14 Grad herunter.

Die anschließenden Tage bleiben zwar trocken, aber dennoch kühl. So erwarten wir einen bedeckten Samstag mit einer Temperatur von -8 Grad. In der Nacht lockern die Wolken am Himmel auf und es kühlt auf -10 Grad herunter. Der Sonntag zeigt sich weiterhin bewölkt bei -7 Grad und in der Nacht kühlt es dann auf -9 Grad ab. Mit vereinzelten Wolken startet der Montag in die neue Woche und es bleibt frisch bei -7 Grad. In der Nacht ziehen dann Wolken auf bei ebenfalls -7 Grad.