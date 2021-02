Wetteraussichten für Chemnitz am 10. Februar

Am Donnerstag wird es wieder kühl bei -9 Grad und es ist mit Schneefällen zu rechnen. Die Nacht zum Freitag bleibt bedeckt bei -10 Grad.

Die folgenden Tage werden kühl allerdings bleibt es trocken. Auch am Freitag zeigt sich der Himmel über Chemnitz bedeckt bei -8 Grad. In der Nacht ist es bewölkt und es kühlt auf -14 Grad herunter. Und auch am Samstag bleibt es weiter wolkenverhangen bei -8 Grad, in der Nacht gehen die Temperaturen auf -10 Grad herunter. Am Sonntag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei -7 Grad. Und in der Nacht ziehen wieder Wolken auf bei -9 Grad.