Wetteraussichten für Chemnitz am 9. Februar

Am Mittwoch ist der Himmel über Chemnitz zugezogen. Bei minus 13 Grad beginnt es dann auch im weiterem Tagesverlauf zu schneien.

In den folgenden Tagen bleibt es sehr kalt in und um Chemnitz. So wird es am Donnerstag weiterhin Schnee geben bei minus 10 Grad. Der Freitag bleibt bei minus 14 Grad ebenfalls wolkig, aber weitgehend trocken. Am Samstag sind erneut Schneefälle gemeldet. Die Temperaturen bleiben bei minus 9 Grad.