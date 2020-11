Wetteraussichten für Chemnitz am 9. November

Chemnitz- Locker bewölkt bei circa 2 Grad startet Chemnitz in die neue Woche. Bis zum Nachmittag haben sich die kleinen Wolken aber komplett verzogen und bei strahlendem Sonnenschein klettern die Temperaturen nochmal auf bis zu 13 Grad.

Auch in der Nacht ist es sternenklar, die Werte sinken auf 1 Grad, es ist mit Glättebildung zu rechnen.

Am Dienstag ist es heiter und sonnig in Chemnitz, perfekt für einen nachmittäglichen Spaziergang. Die Temperaturen erreichen etwa 9 Grad.

In den kommenden Tagen kann sich die Sonne wieder schwerer durchsetzen. Ist es am Mittwoch noch leicht bewölkt mit großen sonnigen Abschnitten, schafft es die Sonne am Donnerstag und Freitag nicht mehr, sich an den Wolken vorbei zu schieben. Die Temperaturen bewegen sich dennoch um die 10 Grad-Marke.