Wetteraussichten für Chemnitz am 9. Oktober

Chemnitz- Am Freitag ziehen den ganzen Tag Regenwolken über Chemnitz hinweg. Bei maximal 14 Grad erwartet uns somit ein Herbsttag, wie er im Buche steht.

Auch in der Nacht dominieren Wolken den Himmel. Die Werte gehen dabei auf 12 Grad zurück.

Am Samstag ziehen weitere Regenschauer über unsere Stadt. Dies ändert sich auch im gesamten Tagesverlauf nicht. Es bleibt bedeckt bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad.

In den kommenden Tagen ist von Sonne bis Regen alles dabei. Ist es am Sonntag noch sonnig bis leicht bewölkt, ziehen zum Wochenstart immer mehr Wolken am Himmel auf. Bei Werten um 12 Grad muss auch wieder mit Regen gerechnet werden.