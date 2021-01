Wetteraussichten für Chemnitz am 9. und 10. Januar

Chemnitz- Am Samstag ist den ganzen Tag mit Schneefällen zu rechnen. Bei Temperaturen zwischen minus 2 und minus 1 Grad ist es zudem windig.

Auch in der Nacht wird es weiterhin schneien. Das Thermometer zeigt weiterhin minus 2 Grad.

Der Sonntag startet zunächst trüb und trist. Später lockert sich die Bewölkung auf, es werden zwischen minus 3 und minus 8 erreicht.

In den folgenden Tagen müssen sich die Chemnitzer erst einmal vom Schnee verabschieden. Am Montag ist es bewölkt mit minus 6 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann regnerisch mit Schauern am Morgen. Gegen Mittag geht dieser zeitweise auch in Schneeschauer über. Dabei wird maximal 1 Grad erreicht. Der Mittwoch startet zunächst noch mit leichten Schneefällen, später wird es regnen bei Temperatur zwischen minus 1 und 0 Grad.