Wetteraussichten für Chemnitz am Montag

Chemnitz- Mit strahlendem Sonnenschein startet die neue Woche in Chemnitz. Tagsüber kann noch ein mal herbstliches Wetter genossen werden. Nur vorübergehend entstehen Quellwolken oder es ziehen lockere Wolkenfelder vorüber. Maximal 9 Grad werden erreicht.

In der kommenden Nacht ist der Himmel bewölkt, aber es bleibt weitgehend trocken. Die Werte sinken auf kühle 2 Grad.

Morgen am Dienstag bleibt es wolkenverhangen und es fällt gelegentlich etwas Regen. Nur kurzzeitig können Sonnenstrahlen genossen werden. Die Temperaturen erreichen 12 Grad.

In den kommenden Tagen ist das Wetter wechselhaft. Am Mittwoch und Donnerstag setzen sich die Wolken am Himmel durch und es gibt eine geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit. Am Freitag ist es wolkig und die Temperaturen klettern auf 15 Grad.