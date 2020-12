Wetteraussichten für Chemnitz an Heiligabend

Chemnitz- Am 24. Dezember erwartet uns in Chemnitz leider zunächst keine Weiße Weihnacht. Die Wolkendecke bleibt bei maximal 9 Grad geschlossen. Am Nachmittag muss zudem mit Regenschauern gerechnet werden. Gegen Abend sinken die Temperaturen allerdings vereinzelt bis zum Gefrierpunkt, dann kann aus dem Regen auch etwas Schnee werden.

In der Nacht fallen dann weiter Schneeflocken vom Himmel. Die Temperatur liegt bei 0 Grad.

In Chemnitz kommt es am 1. Feiertag von morgens bis zum Nachmittag zu Schneefällen. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 1 Grad.