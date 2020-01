Wetteraussichten für Chemnitz den 10. Januar

Chemnitz- Am Freitag wird es in Chemnitz bei 11 Grad und vielen Wolken noch einmal relativ ungemütlich. Trotz der vielen Wolken ist jedoch keinerlei Niederschlag in Sicht, allerdings haben die Wetterexperten eine Unwetterwarnung mit starken Böen ausgesprochen.

Auch in der darauffolgenden Nacht, bleiben die Wolken weiterhin am Himmel über Chemnitz. Die Temperaturen sinken dabei auf 3 Grad ab und es kann zu gelegentlichen Regenschauern kommen.

Am Samstag sollte der Regenschirm dann doch vorsichtshalber eingesteckt werden. Das Wetter präsentiert sich bei Temperaturen um die 5 Grad, vor allem von seiner wolkigen Seite.

Der Sonntag wird dann wieder etwas freundlicher, zumindest kommt es nicht zu Regenfällen und auch die Sonne lässt sich öfters blicken. Die Temperaturen gehen maximal auf 7 Grad hoch und auch die Sonne zeigt sich wieder öfter am Himmel.

Die kommenden Tage bringen dann wieder einen Wechsel aus Sonne und Wolken mit. Neben Temperaturen um die 8 Grad-Marke, soll es auch weitestgehend trocken bleiben.