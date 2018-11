Wetteraussichten für Dresden

Dresden- Der heutige Tag begrüßte uns mit wärmeren Temperaturen als erwartet. Die dichte Wolkendecke riss jedoch nicht auf. In der Nacht sind Temperaturen um die 3 Grad prognostiziert.

Am Samstag können wir mit ein paar wenigen Sonnenstrahlen am Vormittag rechnen. Leichter Süd-Ost-Wind treibt die Wolkenfront am Nachmittag nach Dresden. Es wird eine Höchsttemperatur von 6 Grad vorausgesagt.

Die kommenden Tage werden ein wenig milder, das Novemberwetter meint es noch einmal gut mit uns.

Der Sonntag wird freundlich. Bei 8 Grad Höchsttemperatur können die Dresdner einen ausgedehnten Spaziergang unternehmen. Niederschlag wird nicht erwartet.

Die neue Woche startet mit einem eisigen Montag. Die maximal 4 Grad Höchsttemperatur sind durch den Wind spürbar.

Am Dienstag fällt die Temperaturkurve weiter. Der Vormittag beginnt mit Minusgraden, am Nachmittag dürfen wir mit 2 Grad Höchsttemperatur rechnen.