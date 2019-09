Der Donnerstag schließt sich bei maximal 13 Grad dem Vortag an. Freitag wird es mit 17 Grad Höchsttemperatur geringfügig wärmer. Auch wenn sich die Sonne wieder stärker zeigt, es wird kühl in Dresden. Maximal 13 Grad werden am Mittwoch erreicht, in der Nacht bis zu 7 Grad.