Der Sonntag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu wird es am Tag 20 Grad warm, während es sich in der Nacht auf 13 Grad abkühlt. Zum Wochenstart wird es regnerisch. Am Dienstag lässt sich die Sonne wieder blicken. Die Temperaturen bleiben mit 11 bis 19 Grad herbstlich frisch.