Dresden - Der Mittwoch zeigt sich regnerisch. Windböen erreichen 65 km/h. Tagsüber kommen die Temperaturen auf 16 Grad. In der Nacht kühlt es sich auf 9 Grad ab. Auch in der zweiten Hälfte der Woche gibt es Herbstwetter. Am Donnerstag lässt sich die Sonne blicken. Der Freitag bringt viel Regen bei 15 Grad.