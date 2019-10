Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen erreichen tagsüber 13 Grad. Nachts wird es mit 7 Grad herbstlich frisch. Die Regenschauer halten auch in den kommenden Tagen an. Die Temperaturen erreichen tagsüber 9 bis 13 Grad. Nachts kühlt es auf circa 7 Grad ab.