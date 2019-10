Am Mittwoch ziehen dunkle Wolken über Dresden auf. Zeitweise kann es mäßig regnen. Tagsüber erreichen die Temperaturen 16 und in der Nacht 13 Grad. In den nächsten Tagen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu wird es tagsüber 17 Grad warm. In den Nächten kühlt es sich auf 12 Grad ab.