Das Wochenende beginnt mit dunklen Wolken am Himmel. Regen ist nicht zu erwarten. Dabei gibt es tagsüber herbstliche 16 und in der Nacht 13 Grad. In den kommenden Tagen wird es wieder herbstlich mild. Das Thermometer klettert am Tag auf 19 und fällt in den Nächten auf 12 Grad.