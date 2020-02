Zwischen Sonne und Schneeregen ist an diesem Freitag alles in Dresden möglich. Maximal 5 Grad werden am Tag erreicht.

Zum Wochenende hält sich der Himmel über Dresden bedeckt. In vereinzelten Stadtteilen kann es zu etwas Regen kommen. Sonntag bleibt es zwar trocken, aber weiterhin stark bedeckt. Auch zum Wochenbeginn ändert sich daran nichts.