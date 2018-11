Dresden – Nach einem regnerischen Dienstag hat sich am Mittwoch in Dresden bereits wieder die Sonne durchgesetzt, nur einzelne Wolken zogen vorüber. In der Nacht wird es jetzt schon empfindlich kalt, die Temperaturen sinken auf 3 Grad. Am Donnerstag zeigt das Thermometer 11 Grad und uns erwartet ein Sonne-Wolken-Mix.