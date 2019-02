Überwiegend freundlich empfängt uns der Donnerstag in dieser Woche. In der Nacht sinken die Temperaturen auf -4 Grad. Auch am Freitag schickt uns viel Sonnenschein in das Wochenende. Bei 6 Grad zeigt sich das Wetter von seiner milden Seite. In den kommenden Tagen wird ein Sonne-Wolken-Mix für Dresden vorher gesagt. Am Samstag zeigt sich erst am Nachmittag die Sonne. Mäßiger Westwind treibt am Vormittag dicke Wolken über die Stadt. Bei 9 Grad steigt die Temperatur weiter.