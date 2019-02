Wetteraussichten für Dresden

Dresden - Freundliches Winterwetter gab es heute in Dresden. Vorsicht ist allerdings geboten. Vielerorts hat sich der Schnee in eine glatte Rutschbahn verwandelt. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 2 Grad.

Morgen wird es deutlich wärmer mit 9 Grad, Sonne und Wolken teilen sich den Himmel. In den nächsten Tagen wird das Wetter in Dresden wechselhaft. Am Sonntag werden die Werte zweistellig mit 10 Grad. Es ist stark bewölkt, örtlich gibt es etwas Regen. Auch zum Wochenbeginn am Montag müssen wir uns örtlich auf Regenschauer einstellen, sonst gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei 6 Grad. Am Dienstag sinken die Werte in Dresden schon wieder auf 3 Grad, Sonne und Wolken wechseln sich ab.