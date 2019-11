Dresden - Am Freitag müssen sich die Dresdner auf Nebel einstellen. Ab den Mittagsstunden wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Es wird am Tag bis zu 10 Grad warm. Auch am Wochenende kann es neblig werden. Tagsüber erreichen die Tempera-turen bis zu 10 Grad. Am Sonntag wird es wieder sonniger.