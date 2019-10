Dresden - Am Dienstag erwartet die Dresdner ein kühler Regentag. Bei maximal 12°C lässt sich die Sonne nur am Nachmittag blicken. Zur Wochenmitte hin wird es wieder freundlicher. Am Mittwoch bleibt es bei 15°C weitestgehend trocken. Der Donnerstag bringt vereinzelt Regenwolken.