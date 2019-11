Dresden - Der Mittwoch zeigt sich in der Dresdner Altstadt wechselnd bewölkt. In Pillnitz und der Dresdner Heide kann es bei 9 Grad auch mal regnen. Auch in den nächsten Tagen wechseln sich Sonne und Wolken zwischen Pieschen und Prohlis immer wieder ab. Die Temperaturen erreichen bis zu 11°.