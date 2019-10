Dresden - Am Samstag gibt es viel Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig. Tagsüber erreichen die Temperaturen 10 Grad. In der Nacht fallen sie auf 7 Grad. Der Sonntag bringt viel Sonne, bei 5 bis 10 Grad. Zum Wochenstart ziehen wieder Wolken auf. Die Regenpause hält jedoch weiter an.