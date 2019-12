Am Montagmorgen kann es vereinzelt Schneeregen geben. Tagsüber bleibt der Himmel bedeckt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -3 und 7 Grad. Auch die Mitte der Woche zeigt sich den Dresdnern von ihrer kalten Seite. Am Dienstag kann es etwas schneien, während es am Mittwoch regnen wird.