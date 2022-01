Wetteraussichten für Sachsen 27.01.2022

Wechselhaftes und stürmisches Wetter war heute vorherrschend in Sachsen. Immer wieder kam es zu Regen- und vereinzelt auch Schneefällen. In der kommenden Nacht bleibt das Regengebiet über Mittelsachsen hängen. Aber auch in anderen Teilen des Freistaats verziehen sich die Wolken nicht. Die Temperaturen bleiben zwischen -5 Grad im Erzgebirgskreis und 2 Grad in den Landkreisen Leipzig und Meißen.

Morgen bringt das Wetter einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen nach Sachsen. Den ganzen Tag wechseln sich Sonnenschein und Regenschauer ab. Nur im Erzgebirgskreis und in Chemnitz bleibt es bedeckt. Das Thermometer fällt hier bis auf -5 Grad ab. Sonst bleibt es mild bei Temperaturen um die 3 bis 5 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter dann wechselhaft. Am Samstag wird es regnerisch und trüb. Erst am Sonntag zeigt sich die Sonne dann wieder zwischen den dichten Wolken. Am Montag zieht es sich dann schon wieder zu und es fällt Regen und Schnee. Die Temperaturen bleiben um den Gefrierpunkt herum.