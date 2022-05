Wettkampftag am 7. Mai in der Leichtathletikhalle am Sportforum

Im Weitsprung wird ebenfalls die und der Beste gesucht, die Rollstuhlfahrer treten im Teppichcurling an. Ersehntes Ziel für alle sind Medaillen in diesen Disziplinen, unterschieden in Freizeit- und Leistungssportle. Zudem gibt es den Wanderpokal des Oberbürgermeisters für die „besondere“ Gewinnermannschaft der Staffelläufe.