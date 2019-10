Wettstreit der Solarmobile auf der Neuen Messe

Schülerteams aus ganz Deutschland und dem Ausland traten hier mit ihren selbst gebauten, schuhkartongroßen Fahrzeugen gegeneinander an.

Unterteilt wird der Wettbewerb in zwei Gewinnklassen. Während es in der "Solar-Rennklasse" vor allem um Geschwindigkeit geht, kann in der Solar-Kreativklasse ausschließlich mit Designtalent gepunktet werden. Das diesjährige Gestaltungsmotto des Wettbewerbs lautete "50 Jahre Mondlandung". Und genau das hat schon die ein oder andere außergewöhnliche Kreation hervorgebracht.