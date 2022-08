WGJ sorgt mit Nachhaltigkeitsoffensive für Klimaschutz

Dresden- Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt hierzulande immer mehr an Relevanz. Nicht erst seit der drohenden Gasknappheit wird von vielen Seiten eine Energiewende gefordert. Auch beim Wohnen versucht man vermehrt klimaschonend zu agieren. So hat die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt in Dresden das Thema nun angepackt und angefangen an den eigenen Gebäuden für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen.