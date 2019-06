WGT 2019: Letzte Handgriffe für das perfekte Kostüm

Am Freitag gab es bereits ein Highlight: im Clara-Zetkin-Park traf sich das Who-is-Who der Szene. Hier tauschen sich die Teilnehmer des WGT unter einander aus schauen sich den ein oder anderen Kniff bei den Kostümen der anderen ab.

In der ganzen Stadt verteilt sind bis Montag über 170 Konzerte und Kulturveranstaltungen zu sehen. Insgesamt 62 Locations lassen am Wochenende Gotik-Herzen höher schlagen. Zum 28. Wave Gotik Treffen werden über 20 000 Anhänger in Leipzig erwartet.