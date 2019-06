WiD feiert Richtfest in Dresden Leuben

Dresden - Die Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden der Landeshauptstadt Dresden hat Grund zur Freude: Dem ersten WiD-Neubau wurde am Montag nach 9 Monaten Bauzeit die Richtkrone aufgesetzt. Der Bau des ersten Projekts der WiD an der Ulmenstraße in Dresden Leuben verläuft nach Plan.