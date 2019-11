Wie altes Plastik wieder nützlich wird

Dresden - In den verschiedensten Farben leuchtet das geschredderte Plastik in der Ausstellung "Plastik. Und dann?". Was hier so schön aussieht, ist bereits eine enorme Umweltbelastung geworden. Welche verschiedenen Plastikarten es gibt, wie sie in der Industrie verwendet werden, welchen Kreislauf der Kunststoff zurücklegt und wie man ihn recyclen kann, zeigt die neue Ausstellung in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden.