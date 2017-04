Wie entsteht ein Musical?

Chemnitz – Am 9. April startet die Kinder-Uni Chemnitz mit einem musikalischen Programm ins Sommersemester.

Der Start der diesjährigen Kinder-Uni wird sehr musikalisch. Am 9. April werden die Chemnitzer Studios W.M. den Juniorstudierenden Einblicke in die Welt dfes Musicals anbieten. Wieland Müller, Leiter des Chemnitzer Studios W.M., gibt einen Exkurs in Gesang, Tanz und szenisches Spiel.

So erfahren die Kinder, was ein Musical überhaupt ist, und wie es funktioniert, dass alle Sängerinnen und Sängerinnen sowie Musikerinnen und Musiker auf der Bühne zum gleichen Takt Musik machen.

Natürlich können sich die jungen Talente auch selbst in einem Musical ausprobieren.

Termin

-Ort: im Hörsaalgebäude der TU Chemnitz an der Reichenhainer Straße 90. Raum N 115

-Start: um 10.30 Uhr

-Eintritt: frei.

Die Kinder-Uni Chemnitz richtet sich an Juniorstudierende im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

Mehr Informationen zur Kinder-Uni Chemnitz und zum Programm im Sommersemester 2017: https://www.tu-chemnitz.de/kinderuni