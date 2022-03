Wie radikal ist Sachsen?

Sachsen - Der Geburtsort von Pegida, die AfD als zweitstärkste Kraft im Landtag und in der Zeit der Pandemie, einer der Hochburgen für Demonstrationen von Corona-Leugnern – das ist das Bild welches in den letzten Jahren immer wieder von Sachsen gezeichnet wurde. Doch was ist wirklich dran, sind wir im Freistaat empfänglicher für politische Radikalisierung? Florian Müller hat sich zu diesem Thema mit Steffen Kailitz vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung der Technischen Universität Dresden unterhalten.