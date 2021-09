Wie sinnvoll ist ein sportmedizinischer Test?

Aber auch bei längerer Sportpause haben Sie ein erhöhtes Risiko – im Bereich des Herzens, beim Kreislauf und an Ihrem Bewegungsapparat. Gerade ältere Menschen sollten sich der Risiken bewusst sein. Sportärztliche Vorsorgeuntersuchungen senken kardiale Risiken. Das beweisen moderne Untersuchungen.

Was kostet eine sportmedizinische Untersuchung?

Bei einem sportmedizinischem Fitness-Check-up entstehen Kosten in Höhe von 100 bis 150 Euro. Dabei untersucht der Arzt nicht nur die körperliche Verfassung des Patienten, sondern berät auch bei der Wahl der Sportart und des Trainings. Eine sportmedizinische Untersuchung gehört allerdings nicht zu den Regelleistungen der gesetzlichen Krankenkassen, wird aber von einigen Kassen als Zusatzleistung angeboten. So übernehmen einige Krankenkassen, wie zum Beispiel die KNAPPSCHAFT, alle zwei Jahre die Kosten für eine sportmedizinische Untersuchung und Beratung von bis zu 120 Euro – egal in welchem Alter.