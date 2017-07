Wie startet Dynamo in die kommende Saison?

Talente im Blickfeld

Andererseits mussten auch aus finanziellen Gründen einige Abgänge in Kauf genommen werden. So zum Beispiel der Wechsel von Marvin Stefaniak zum VfL Wolfsburg. Da Trainer Uwe Neuhaus jedoch schon in der abgelaufenen Saison ein gutes Händchen für die Förderung junger Talente bewies, sind bereits einige Hoffnungsträger aus dem Nachwuchs an diese Stelle gerückt. Sollten Talente wie Justin Löwe oder Noah Awassi den wahren Durchbruch schaffen, könnte auch dies der Leistung der Mannschaft noch einen weiteren Schub verschaffen. Entsprechend groß ist der Einfluss der Eigendynamik im kommenden Jahr, der jegliche Prognosen zu einer vagen Einschätzung macht. Sollte den Talenten der Durchbruch gelingen, so muss es im Anschluss auch darum gehen, die neuen Leistungsträger durch langfristige Verträge an den Verein zu binden. Der Fußball in Dresden hat schließlich große Tradition.

Die schrittweise Etablierung

Natürlich möchten die Verantwortlichen bei Dynamo zunächst keine zu hohen Erwartungen an die kommende Saison aufkommen lassen. Schließlich dauert es in der Regel mehrere Jahre, bis sich ein Verein in einer neuen Liga etabliert. Ziel soll deshalb zunächst eine ruhige Saison sein, die in weiter Distanz zu den Abstiegsrängen verläuft. Das große Interesse der Fans wird zudem an den bereits 17.000 verkauften Dauerkarten deutlich, weshalb der Verein den weiteren Verkauf der Jahreskarten bereits aussetzte. Eine zentrale Rolle wird jedoch der ligainternen Konkurrenz zukommen, die von vielen Experten noch stärker eingeschätzt wird, als dies im letzten Jahr der Fall war.