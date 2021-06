Dresden - In Deutschland kommt es seit Beginn der Badesaison vermehrt zu Badeunfällen mit Todesfolge. Vor zwei Wochen sind bspw. zwei Mädchen im Rhein ertrunken, vergangenen Montag ertrank ein Kind nahe Potsdam in einem See und in DD Zschieren ist am vorletzten Wochenende ein Mann ebenfalls in einem See ums Leben gekommen. Wie passieren Badeunfälle und wie kann man sie verhindert? Darüber klärt unter anderem die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Dresden auf.