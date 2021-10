Wie weiter am Terrassenufer-Ost – Venezianisches Haus?

Dresden - Wie weiter am Terrassenufer-Ost - Quartier Venezianisches Haus? Unter diesem Arbeitstitel wurde im Pavillon der Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden am Pirnaischen Platz kräftig diskutiert. Denn der Verein bemüht sich neben dem Wiederaufbau historischer Gebäude auch um Verbesserungen im Städtebau. Zur Diskussion kam das Gebiet östlich der Carolabrücke an der Steinstraße.