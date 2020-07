Wieder Blitzer in Chemnitz besprüht

Gerade in den vergangenen drei Wochen häufen sich die Vorfälle. Anfang Juli traf es schon einmal den Blitzer an der Ecke Zwickauer/ Barbarossastraße. Damals verfehlte die Polizei die Täter wohl nur knapp. Denn die Farbe war noch frisch, als die Beamten die Sachbeschädigung bemerkten. Um den oder die Täter zu stellen, sind die Beamten auf Zeugenhinweise angewiesen. 70.000 Geschwindigkeitsverstöße bis Mitte des Jahres schlagen bereits in Chemnitz zu Buche. Die Blitzanlagen sollen deshalb regulierend auf den Verkehr einwirken, so die Stadt.