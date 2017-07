Wieder brannten Autos in Chemnitz

Chemnitz – Mehrere Autos brannten in der Nacht zum Donnerstag im Chemnitzer Ortsteil Gablenz.

Kurz vor Mitternacht wurden Polizei und Feuerwehr in die Liddy-Ebersberger-Straße gerufen. Dort standen gegen 23.45 Uhr insgesamt fünf Fahrzeuge in Flammen. Ein Kleintransporter Renault, ein Skoda, ein Hyundai, ein Seat und ein VW brannten bereits lichterloh als die Feuerwehr am Brandort eintraf.

Es entstand ein hoher Sachschaden, der jedoch bisher nicht beziffert werden konnte. Auch zur Brandursache gibt es noch keine Aussagen von der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Bereits am letzten Wochenende war ein Auto ganz in der Nähe in der Geibelstraße abgebrannt. CHEMNITZ FERNSEHEN berichtete: PKW geht in Flammen auf

